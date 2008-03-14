美國第一份專業的中文商業報紙
 今天是：2016年10月1日 星期六
帐号
密码
记住我
忘记密码了? 注册新帐户
論壇 選擇閱讀語言
2016中國住博會
國際刊號：1941-7878
歡迎光臨中華商報網
| 頭版頭條 | 本報社論 | 國際瞭望 | 中國視角 | 經濟探索 | 投資熱點 | 科技風雲 | 創業天地 |
| 電子商務 | 商海縱橫 | 市場營銷 | 文化拾貝 | 富足生活 | 地産世界 | 北美華人 | 台港經濟 |
 站内搜索：   
设为首页 | 收藏本站 | 美国泰翁商业传媒公司主办
 
故宮與鳳凰發布戰略合作開創文化傳...
 
全美首款三語電腦版經紀人房產網上...
您所在的位置： 主頁
臺灣經濟下滑引發民眾不滿
2016.09.25, 16:46, Sunday 作者 法制日報 [字号: ]

　　9月份，蔡英文辦公室前的凱達格蘭大道上演多次大規模遊行。9月3日，“九三軍公教大遊行”吸引25萬人(警方保守估計為14.5萬，而舉辦方事前預計僅10萬)；9月12日，由於陸客來臺急速減少，嚴重沖擊觀光產業，包括旅館、旅行社、遊覽車、導遊等11個島內相關產業組成的“百萬觀光產業自救會”召集兩萬餘人上街抗議臺灣當局，要求臺當局正視產業困境。這也是臺灣觀光產業界史上首次走上街頭；除此之外，軍公教人員10月還將走上街頭，其他行業的遊行抗議也正在醞釀。
　　接連不斷的遊行不僅提前結束了蔡英文當局與選民的“蜜月期”，而且預示著蔡英文當局將深陷頻繁的街頭遊行的旋渦。這些大規模的遊行抗議表達了臺灣民眾對蔡當局不願承認“九二共識”，致使海峽兩岸交流中斷，陸客來臺大幅減少，臺灣經濟節節走低的憤慨。
　　蔡英文當局咎由自取
　　無論在野或在朝，民進黨都將軍公教視為國民黨“鐵票部隊”，一有機會便想修理、侮辱他們，從而挑撥社會對立，尤其是想挑起青年、勞工、農漁民對軍公教的不滿，一再攻擊軍公教拿“八成退俸、十八趴(18%)優惠存款利息”，是社會的“肥貓”、“蛀蟲”，是“一小撮特權分子”。
　　馬英九執政時，他們就曾試圖迫使馬當局取消對軍公教人員的“特殊照顧”。現在他們已“完全執政”，仍未放棄舊思維，繼續將年金改革這一社會問題政治化，從上到下繼續侮辱軍公教，繼續讓仇視軍公教群體的社會氛圍蔓延。如果說，民進黨認為軍公教的待遇不合理、不合法，包括蔡英文等曾出任過公職的民進黨公職人員完全可先從自己做起，拒領“十八趴”，然而，他們卻在好處占盡後還“賊喊捉賊”，往別人身上潑髒水，如何不讓人生氣?
　　與此同時，自執政以來，蔡當局為消除社會反彈，不惜“花錢消災”。8月底之前，蔡當局“花錢買平安”的賬面金額便高達百億元(新臺幣，下同)，平均1天1個億。其中，約10億元用來安撫舉行抗議的華航員工和公路收費員，90億用來向海外租用供電組以彌補廢核電後的電能缺口。
　　近日，蔡當局為GDP“保1(增長率1%)”動用3400億元擴大投資，專家認為這“完全未對症下藥，對現時的經濟惡化無濟於事”，這筆巨款最終會打水漂；為推動“新南向”蔡當局籌備40億灑向亞太地區的18個國家，各界也認為，這是杯水車薪，最終還是花錢打水漂。
　　蔡當局對其他人如此大方，即使花錢打水漂也不在乎，對軍公教卻如此仇視，難怪他們要生氣。此外，其他人一鬧，蔡當局便撒錢，軍公教也要效仿，於是就有了此次大遊行。
　　根本原因是經濟吃緊
　　蔡英文當局之所以推動年金改革首先拿軍公教人員開刀，雖有民進黨一向敵視軍公教的因素，最主要的還是因為臺灣財政早已入不敷出，甚至快到破產的邊緣。
　　在臺灣經濟起飛階段，島內企業員工的工資收入及其增速遠超軍公教，以致大量軍公教人員無法安心工作，甚至一再上演跳槽風。為穩定隊伍，當時的國民黨當局決定提漲軍公教工資福利，讓他們享有一定數額存款年息18%的優惠。該決策對穩定軍公教隊伍，確保優秀人才留在政府部門起了很大的作用。
　　在早期，一般民眾對此並不眼紅，因為這些工資福利與企業管理層相比仍有很大差距。後來，隨著島內經濟逐漸走下坡路，企業榮景不再，普通員工收入縮水，社會反彈逐漸高漲。尤其是軍公教人員多支持國民黨，被民進黨視為“眼中釘、肉中刺”，於是不斷打出“階級牌”，挑動普通群體與軍公教人員的對立。
　　9月份，蔡英文辦公室前的凱達格蘭大道上演多次大規模遊行。9月3日，“九三軍公教大遊行”吸引25萬人(警方保守估計為14.5萬，而舉辦方事前預計僅10萬)；9月12日，由於陸客來臺急速減少，嚴重沖擊觀光產業，包括旅館、旅行社、遊覽車、導遊等11個島內相關產業組成的“百萬觀光產業自救會”召集兩萬餘人上街抗議臺灣當局，要求臺當局正視產業困境。這也是臺灣觀光產業界史上首次走上街頭；除此之外，軍公教人員10月還將走上街頭，其他行業的遊行抗議也正在醞釀。
　　接連不斷的遊行不僅提前結束了蔡英文當局與選民的“蜜月期”，而且預示著蔡英文當局將深陷頻繁的街頭遊行的旋渦。這些大規模的遊行抗議表達了臺灣民眾對蔡當局不願承認“九二共識”，致使海峽兩岸交流中斷，陸客來臺大幅減少，臺灣經濟節節走低的憤慨。
　　現在，島內經濟已陷入長期低速增長困境，今年仍在為爭取GDP“保1”苦苦掙紮。然而，臺當局債務卻在不斷增長。截至2015年年底，臺“中央”負債累計52769億元，今年勢必突破5.4兆元，即使不增加舉債、不考慮利息，以2001年度至2015年度還款進度推算，還清債務約需87.9年，且還不包括177400餘億元的潛藏負債。
　　據臺“年金改革委員會”的報告，潛藏負債中，勞保潛藏負債最大，超8.9兆元，公務員新舊制合計近8兆元，目前繳費比例偏低的民眾年金保險亦有近5000億元的負債。面對如此巨額的負債，民進黨當局決定“公私兼顧”，先拿軍公教開刀。
　　大陸乃經濟源頭活水
　　其實，要想解決當前臺灣的各種社會問題尤其是年金困境，關鍵在於錢。錢從何來?無外乎“開源節流”。要“節流”就得動到很多人的奶酪，必然會影響民進黨選票，而只有能夠“開源”才是皆大歡喜，開源則要發展經濟。
　　發展才是硬道理，這是放之四海而皆准的真理。臺灣經濟如何發展?島內經濟發展的實踐早已證明，大陸是臺灣經濟的源頭活水。
　　然而，民進黨蔡英文偏不信，硬是反對馬英九“開放的兩岸政策”，阻撓兩岸經貿交流步伐，讓2013年6月既已簽署的兩岸服貿協議迄今不能生效，兩岸貨貿協議商談也停滯不前，連美國人都說民進黨在“自甘墮落”。
　　相反，與臺灣經濟高度競爭的韓國，在與臺灣爭奪大陸市場時後發置人，中韓FTA早已生效，韓國產品較臺灣產品在大陸更具競爭力。現在，“完全執政”的民進黨當局不僅拒不接受兩岸關系和平發展的政治基礎“九二共識”，還推出所謂“新南向政策”，企圖讓臺企從“西進”轉為“南向”，並要求旅遊業者深挖日本老市場，開辟東南亞新市場。
　　其行為最終導致兩岸關系迅速降溫，臺企陷入“西進”或“南向”迷茫，赴臺陸客快速下降。據臺旅遊部門統計，5月起入島陸客持續減少，8月以來團客減少55%，個人遊減少14%，預計假期結束後陸客更少。陸客減少不僅嚴重沖擊相關產業，還讓島內已經惡化的就業形勢更不樂觀。到時，一定會有更多民眾走上街頭，蔡英文政權必將被一波接一波的街頭運動搞得焦頭爛額。
　　民進黨可以通過街頭運動奪取政權，但不能用街頭運動治理臺灣，相反，可能很快就會被接踵而來的街頭運動所困擾。蔡英文要想避免這一局面，最可行的辦法就是發展經濟，而臺灣經濟發展離不開“九二共識”。民進黨是想被街頭運動趕下臺，還是願認真聽取各界呼聲，接受“九二共識”，發展經濟。何去何從，且在一念之間。
　　原題：陸客減少經濟下滑，蔡當局頻遭抗議深陷困局
　　作者：黨朝勝，中國社會科學院臺灣研究所研究員
源自：法制日報

下一个 >

 
市場營銷
 
賣產品其實是賣需求
 
網紅時代的場景化消費變局
 
氣象中的商機：當天氣遭遇營銷
 
90後不買老板的帳該怎麼辦？
 
以月餅為代表的中式營銷遇冷
 
阿迪達斯營銷全面變革
 
營銷：從單屏時代到多屏時代
 
那些正在崛起的中國品牌符號
 
50年後的營銷管理還要麥肯錫嗎？
 
中國式美女經濟學的來龍去脈
 
韓寒PK郭敬明：中國的未來是“小...
 
微信之後的社交媒體是怎樣
 
上海實施“大會展”戰略
 
創建高效內容營銷的步驟
 
廣州琶洲打造“世界第一會展城”
更多...
 
電子商務
 
中國“雙11”電商大戰一觸即發
 
攜程與去哪兒牽手成功
 
中國電商備戰“雙十一”
 
美團和大眾點評正式合並
 
亞馬遜加碼跨境電商 欲打通中英貿...
 
巨頭雲集美中互聯網論壇
 
“一路向北”計劃落地：阿裏啟動杭...
 
阿裏結盟蘇寧 探索未來30年的新...
 
價差拉平紅利消失 未來奢侈品電商...
 
紫光擬收購美光 中國芯片要崛起！...
 
eBay回歸業務本質
 
中國電商爭相發展跨境業務
 
中國電商618大戰 海外購唱主...
 
“互聯網+外貿”助推中國跨境電商
 
穀歌將在移動搜索網頁設立購物按鈕
更多...

本网站内容归美国泰翁传媒有限公司（Tyloon Media Corporation) 和原文作者及其刊物、网站所有，如要转载，请注明出处。
ChineseBizNews does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users
 